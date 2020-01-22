Kupa beyi Fener

Kanarya, 0-0'ın rövanşında Ferdi ve Mevlüt'ün golleriyle rakibini yıktı, çeyrek finale çıktı. Ersun Yanal, ideale yakın bir 11'le sahaya çıkarken, Fenerbahçe başlangıç düdüğünden itibaren üstün taraftı.



POZİSYON VERMEDİ

Ligdeki Gaziantep maçından sonra kupada da dün Kayseri'ye karşı kalesinde fazla pozisyon vermeyen F.Bahçe, hücumda ise etkili bir görüntü çizdi. Özellikle Kruse ve Mevlüt, net fırsatlar yakaladı. Muriç'in cezalı olduğu maçta forma giyen Mevlüt, attığı golün yanı sıra futboluyla da öne çıktı. Ligde sürekli forma giyen isimlerden Isla, Ozan ve kaleci Altay, bu maçta yedek soyundu.



ADIL RAMI: Önceki maçların aksine daha istekliydi. Yerinde müdahaleleri vardı.

MEVLÜT ERDİNÇ: Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

MEHMET EKICI: Bu sezon ilk resmi maçına çıktı, kaptanlık pazubandını taktı.

FERDI KADIOĞLU: Genç yıldız, kupadaki ikinci gol sevinci yaşadı.



FALETTE TRİBÜNDEYDİ

FRANKFURT'TAN kiralanan ancak mali sorunlar nedeniyle lisansı çıkarılamayan Simon Falette, dün tribündeydi. Fenerbahçe ile idmanlara çıkan Gineli savunma oyuncusu, Kayserispor ile oynanan kupa maçını locadan izledi.



DENİZ TÜRÜÇ SOL BEKE ISINDI

Sezon başından bu yana gündeminde sol bek transferi olan F.Bahçe, bu bölgeye Deniz'i hazırlıyor. Tüm ihtimalleri göz önünde bulunduran Ersun Yanal, önceki iki kupa maçında olduğu gibi dün de sol bekte Deniz'i oynattı. Savunmada başarılı olan yıldız futbolcu, yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi.



MEVLÜT ERDİNÇ SİFTAH YAPTI

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Muriç'in cezalı olduğu Kayserispor'a karşı 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, ilk yarının uzatma dakikalarında gol attı. 90 dakika sonunda yüzü gülen Mevlüt, "Şans bulmam halinde gollerime devam edeceğim. İki kulvarda da kupayı çok istiyoruz" açıklamasını yaptı.



EKİCİ 240 GÜN SONRA

Futbol Federasyonu'na ismi bildirilmediği için sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Mehmet Ekici, dün sahadaydı. Rodrigues'in yerine 85'te oyuna giren Mehmet, taraftardan hoşgeldin alkışı aldı. Taraftarlar, 240 gün sonra formayı giyen yıldız futbolcu için uzun süre tezahürat da yaptı.