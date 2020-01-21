Fenerbahçe'den çok sert Muriç çıkışı! Caner Erkin...

Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen, Kayserispor'la oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı sonrası sarı lacivertli ekibin gündemine air çarpıcı açıklamalarda bulundu.



'CANER ERKİN YAPTI BİR ŞEY OLMADI''

Vedat Muriç'in kasten sarı kart gördüğü" gerekçesiyle PFDK'ya sevki konusunda sert sözler kullanan Pirşen "Toplantıdan sonra Vedat Muriç'in PFDK'ya sevk edildiğini öğrendik. Fenerbahçe kaç cephede savaşabiliyor diye bizi test ediyorlar. Biz 15 cephede de savaşırız. Muriç'in PFDK'ya sevk edilmesi gülünç bir durum. Bu sezon Caner Erkin yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı. Nedense Fenerbahçe'de oluyor" dedi.

"TAHKİM KURULU'YLA YAPTIĞIMIZ TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ"



Pirşen, bugün açıklanan Tahkim Kurulu kararıyla ilgili de konuştu. "Tahkim Kurulu ile yaptığımız toplantı verimli geçti" diyen sarı lacivertli yönetici, toplantıyla ilgili şunları söyledi:"Kulüp Lisans Kurulu'nun bize sormadığı detay sorularını onlar sordular. Verimli toplantıydı ama garanti sonuç çıkacağını söylemek şu an itibariyle kolay değil."