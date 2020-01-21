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21 Ocak 2020, Salı
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'den çok sert Muriç çıkışı! ...

Fenerbahçe'den çok sert Muriç çıkışı! Caner Erkin...

'nin FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta 79. dakikada görmüş ve 4. kartını gördüğü için hafta sonu oynanacak olan maçında cezalı duruma düşmüştü. Kosovalı golcü maçın 90+5. dakikasında ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Vedat Muriç gördüğü kırmızı kartla cezasını kupadaki cezasında çekti. 25 yaşındaki futbolcu ikinci sarı kartı bilinçli gördüğü gerekçesiyle 'ya sevkedilmişti. Fenerbahçe'den konuyla ilgili sert bir çıkış geldi.

Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen, 'la oynadıkları son 16 turu rövanş maçı sonrası sarı lacivertli ekibin gündemine air çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'CANER ERKİN YAPTI BİR ŞEY OLMADI''
'in kasten gördüğü" gerekçesiyle 'ya sevki konusunda sert sözler kullanan Pirşen "Toplantıdan sonra Vedat Muriç'in PFDK'ya sevk edildiğini öğrendik. kaç cephede savaşabiliyor diye bizi test ediyorlar. Biz 15 cephede de savaşırız. Muriç'in PFDK'ya sevk edilmesi gülünç bir durum. Bu sezon yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı. Nedense Fenerbahçe'de oluyor" dedi.

"TAHKİM KURULU'YLA YAPTIĞIMIZ TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ"

Pirşen, bugün açıklanan kararıyla ilgili de konuştu. "Tahkim Kurulu ile yaptığımız toplantı verimli geçti" diyen sarı lacivertli yönetici, toplantıyla ilgili şunları söyledi:"Kulüp Lisans Kurulu'nun bize sormadığı detay sorularını onlar sordular. Verimli toplantıydı ama garanti sonuç çıkacağını söylemek şu an itibariyle kolay değil."

  1. 21.01.2020
  2. Güncelleme: 21.01.2020 23:36
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