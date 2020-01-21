Fenerbahçe'den çok sert Muriç çıkışı! Caner Erkin...
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta Vedat Muriç 79. dakikada sarı kart görmüş ve 4. kartını gördüğü için hafta sonu oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Kosovalı golcü maçın 90+5. dakikasında ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Vedat Muriç gördüğü kırmızı kartla cezasını kupadaki Kayserispor cezasında çekti. 25 yaşındaki futbolcu ikinci sarı kartı bilinçli gördüğü gerekçesiyle PFDK'ya sevkedilmişti. Fenerbahçe'den konuyla ilgili sert bir çıkış geldi.
Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen, Kayserispor'la oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı sonrası sarı lacivertli ekibin gündemine air çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'CANER ERKİN YAPTI BİR ŞEY OLMADI''
Vedat Muriç'in kasten sarı kart gördüğü" gerekçesiyle PFDK'ya sevki konusunda sert sözler kullanan Pirşen "Toplantıdan sonra Vedat Muriç'in PFDK'ya sevk edildiğini öğrendik. Fenerbahçe kaç cephede savaşabiliyor diye bizi test ediyorlar. Biz 15 cephede de savaşırız. Muriç'in PFDK'ya sevk edilmesi gülünç bir durum. Bu sezon Caner Erkin yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı. Nedense Fenerbahçe'de oluyor" dedi.
"TAHKİM KURULU'YLA YAPTIĞIMIZ TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ"
Pirşen, bugün açıklanan Tahkim Kurulu kararıyla ilgili de konuştu. "Tahkim Kurulu ile yaptığımız toplantı verimli geçti" diyen sarı lacivertli yönetici, toplantıyla ilgili şunları söyledi:"Kulüp Lisans Kurulu'nun bize sormadığı detay sorularını onlar sordular. Verimli toplantıydı ama garanti sonuç çıkacağını söylemek şu an itibariyle kolay değil."
- 21.01.2020
- Güncelleme: 21.01.2020 23:36
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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