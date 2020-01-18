Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in ikinci yarısı dün oynanan Ankaragücü-Konyaspor maçı ile başladı. Heyecan fırtınasının yaşandığı ligde takımlar zorlu maratona yaptıkları kamp ile hazırlandılar. Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep deplasmanında zorlu bir sınav verecek.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak.

İLK MAÇ FARKLI BİTMİŞTİ

Fenerbahçe, lig tarihinde rakibiyle ilk kez karşılaştığı ilk hafta maçını Victor Moses, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun kaydettiği gollerle 5-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc ile Adil Rami'yi kadroya dahil etmedi. Sarı-lacivertli takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de bu maçın kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Simon Falette ise henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep'e götürülmedi.

GAZİANTEP ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.

TRANSFERDE SESSİZ

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi. Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.

2 KRİTİK İSİM TAKIMA DÖNÜYOR

Sezonun ilk yarısının özellikle son haftalarında sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesinde 2 önemli kozuna kavuşuyor. Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi. Öte yandan sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten ise bu haftada da yararlanılamayacak.

Karşılaşma'nın muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın:

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)