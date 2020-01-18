Fenerbahçe'de Garry Rodrigues inanılmaz bir gol kaçırdı! İşte o anlar...

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in kaçırdığı pozisyon mücadeleye damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK deplasmanına çıktığı maça yedek kulübesinde başlayan Garry Rodrigues, ikinci yarının başında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin 46. dakikasında mutlak bir pozisyona giren Yeşil-Burun Adalı futbolcu, inanılmaz bir gol kaçırdı. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi çalımlayan Garry Rodrigues bomboş pozisyonu değerlendiremezken şutu direkten döndü. Dönen şutu tamamlayan Vedat Muriç'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon...



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.