Fenerbahçe'de Garry Rodrigues inanılmaz bir gol kaçırdı! İşte o anlar...
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda ikinci yarıda oyuna dahil olan Garry Rodrigues, 46. dakikada inanılmaz bir gol kaçırdı.
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in kaçırdığı pozisyon mücadeleye damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK deplasmanına çıktığı maça yedek kulübesinde başlayan Garry Rodrigues, ikinci yarının başında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin 46. dakikasında mutlak bir pozisyona giren Yeşil-Burun Adalı futbolcu, inanılmaz bir gol kaçırdı. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi çalımlayan Garry Rodrigues bomboş pozisyonu değerlendiremezken şutu direkten döndü. Dönen şutu tamamlayan Vedat Muriç'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
İşte o pozisyon...
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
- 18.01.2020
- "Emre Belözoğlu bu sezonu tamamlar ama daha fazla gitmez"
- Erman Toroğlu: Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor
- Erman Toroğlu: Ersun Yanal sosyal medya sayesinde geldi
- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında atılan tüm goller
- Volkan Demir: Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues inanılmaz bir gol kaçırdı! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.