Mesut Özil'den Fenerbahçe sorusuna cevap!

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, futbol hayatı, yeni teknik direktörü Arteta, Türk Milli Takım futbolcuları Ahmed Kutucu ve Çağlar Söyüncü hakkında açıklamalar yaparken, Fenerbahçe'ye olası transferi konusunda gelen bir soruya cevap verdi.

Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde;



Mesut Özil: Çocuk yaşlarda kardeşim ve arkadaşlarımla futbol oynamaya başladım. Bu alışkanlığımı yıllar geçtikçe devam ettirdim. Allah'a şükür bundan hiçbir zaman geri kalmadım. Çok iyi bir futbol yaşantım oldu. Birçok insan, ülke ve kültür tanıdım. Benim için iyi bir macera oldu.

Özellikle bir önceki teknik direktör (Unai Emery) ile zorlu zamanlar geçirdim ama şu an her şey değişmiş durumda, her şeyden oldukça mutluyum. Düzenli bir şekilde oynuyorum ve her şey yolunda gidiyor.

Arsene Wenger hakkında çok fazla bir şey söylememe gerek yok sanırım. Kendisi kulübün efsanesi ve birçok kupa kaldırdı. Çok başarılı bir çalıştırıcıydı. Wenger'in yönetiminde iyi bir dönem yaşandı.

Arteta, daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi kendisinin bu kadar kısa sürede kulübü benimsemesi birçok insan için şaşırtıcıydı. İyi bir iş çıkarıyor. Başarı konusunda açlığı var. Onunla ilgili her şey pozitif ilerliyor.

Uzun süre görev yapan menajerlerin ardından onların yerine gelip görev yapmak oldukça zordur. Arsenal'da de bunu görüyoruz. İnsanlar sizden hemen aynı şekilde başarıyı sürdürmenizi bekliyor.

Arteta'nın hikayesi biraz farklı çünkü ne zaman futbolu bıraktığını hatırlamıyorum fakat üzerinden çok uzun zaman geçmemiştir. Bu sayede oyuncuları daha rahat anlayabiliyor.

Arteta, futbolcularla nasıl konuşması gerektiğini, onların nasıl düşünüp nasıl hissedebileceği konusuna oldukça hakim. Takım için en önemli şey pozitif bir ortamın oluşmasıdır. Arteta da bu konuda oldukça başarılı.

Sezonun başlangıcında çok fazla puan kaybı yaşadık. Umudumuz bu kayıpları telafi etmek olacak. Bu seneki hedefimiz ligi ilk 4 sırada bitirmek olmalı. Bu sayede Arsenal'e, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynama heyecanını yaşatabiliriz.

10 numara pozisyonunun modası geçti gibi bir yorumun olduğunu ilk defa duyuyorum. Şunu söyleyebilirim ki ben bir oyun kurucuyum ve bu pozisyonda oynamayı seviyorum. Evet, bazen oyun içinde sağ kanada yakın oynayabiliyorum ama ben hala bir oyun kurucuyum. Ben nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER İDDİALARI...

İsminin Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili olarak Mesut Özil: "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum.

AHMED KUTUCU VE ÇAĞLAR...

Ahmed Kutucu ve Çağlar Söyüncü hakkında Mesut Özil: "Onlar adına çok mutluyum ve onlarla gurur duyuyorum. İyi bir gelişim gösterdiler. Genç yaşlarında bu oyuncular kadar iyi gelişim gösteren çok sayıda oyuncu görmemiştim.

Umarım Elneny geri dönmek için yeniden bir şans bulur. Teklif aldığında Türkiye'yi bilen birisi olarak yanıma gelerek oradaki yaşama dair sorular sordu. Ona orada oynamasının çok iyi olacağını söyledim.

Mısır ve Türkiye'nin kültürlerinin ve yemeklerinin benzer olduğunu söyledim. Umarım geri döner çünkü onunla çok eğleniyorduk. O benim için küçük bir kardeş gibi.