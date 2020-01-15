Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen limit kararıyla hız kesmek zorunda kaldı. Transferde tedbirli davranan sarı-lacivertli takım istediği yıldız futbolcudan gelen olumsuz haberle sarsılmıştı. Dünyaca ünlü gazeteci Nico Schira'dan sürpriz bir paylaşım geldi. İşte Fenerbahçeli taraftarları yeniden heyecanlandıran o gelişme...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Ocak 2020 Çarşamba 13:07
Güncelleme: 15.01.2020 13:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in ilk yarısını umduğu sıralamada bitiremeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı takviyeleri belirlemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak ayı transfer dönemine Simon Falette'i kadrosuna katarak giren sarı-lacivertli takım, TFF'den gelen limit kararıyla hayal kırıklığı yaşamıştı.
Transferde finansal açıdan tedbirli davranmak durumunda kalan Fenerbahçe'ye, ilgilendiği isimden kötü haber gelmişti. Aynı futbolcuda bir gelişme daha yaşandı.
Bu sıcak gelişmeyi ise İtalyanların ünlü muhabiri Nico Schira, sosyal medya hesabından attığı tweetle duyurdu. İşte sarı-lacivertli taraftarların heyecanlanmasına neden olan o paylaşım...
Nico Schira paylaştığı tweette, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'la transfer görüşmesi yapan ve anlaşma sağladığı iddia edilen Ricardo Rodriguez'in önceliğinin Fenerbahçe olduğunu açıkladı.