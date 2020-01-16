Adil Rami gitmiyor

Menajer Marco Kırdemir, Adil Rami'nin sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalacağını iddia etti: "Rami'nin F.Bahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Bu söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar F.Bahçe'de devam ediyor."