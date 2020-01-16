Adil Rami gitmiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Adil Rami gitmiyor

gitmiyor

Adil Rami gitmiyor

'nin sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalacağını iddia etti: "Rami'nin F.Bahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Bu söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar F.Bahçe'de devam ediyor."

Menajer Marco Kırdemir, 'nin sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalacağını iddia etti: "Rami'nin F.Bahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Bu söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar F.Bahçe'de devam ediyor."

  1. 16.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adil Rami gitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN