Adil Rami gitmiyor
Menajer Marco Kırdemir, Adil Rami'nin sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalacağını iddia etti: "Rami'nin F.Bahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Bu söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar F.Bahçe'de devam ediyor."
Menajer Marco Kırdemir, Adil Rami'nin sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalacağını iddia etti: "Rami'nin F.Bahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Bu söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar F.Bahçe'de devam ediyor."
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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