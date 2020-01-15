Yıldız golcü transfer için tarih verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Simon Falette haricinde bir ismi kadrosuna dahil etmezken, transferde sessiz ve derinden ilerliyor. Kanarya, eksik ve yetersiz bulduğu bölgelere takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda transfer yapılması istenilen noktalardan biri de forvet hattı. Vedat Muriç'in gol yollarında etkili olmasına rağmen yalnız kalması ve Mevlüt'ün istenileni verememesi, sarı lacivertlileri arayışa sokmuştu... Fenerbahçe, yıldız golcüyü renklerine bağlamak için girişimlerde bulunurken, o isim de transferi ile ilgili net konuştu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





