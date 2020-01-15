Yıldız golcü transfer için tarih verdi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Simon Falette haricinde bir ismi kadrosuna dahil etmezken, transferde sessiz ve derinden ilerliyor. Kanarya, eksik ve yetersiz bulduğu bölgelere takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda transfer yapılması istenilen noktalardan biri de forvet hattı. Vedat Muriç'in gol yollarında etkili olmasına rağmen yalnız kalması ve Mevlüt'ün istenileni verememesi, sarı lacivertlileri arayışa sokmuştu... Fenerbahçe, yıldız golcüyü renklerine bağlamak için girişimlerde bulunurken, o isim de transferi ile ilgili net konuştu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
15 Ocak 2020 Çarşamba 10:45
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve yönetim üçgeninde transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu'nda oynadığı Kayserispor karşılaşmasında Yanal, 3. bölgede yaşanılan aksaklıklara değinirken, mutlaka Muriç'in yanına bir forvet takviyesi yapılması gerektiğinin üzerinde durdu.
2. yarı öncesinde mutlaka şampiyonluğa ulaşmak istediğini yönetime ileten teknik heyet, kısa zaman içerisinde takıma uyum sağlayabilecek ve tecrübesiyle arkadaşlarını koordine edebilecek bir golcüyü istiyor.
Yanal'ın transfer listesinde bir çok isim bulunurken, 1 tercihlerdeki gerek oyuncularla, gerekse kulüpleriyle yaşanılan mali aksaklık, transfer komitesinin 2. listeye yoğunlaşmasına sebebiyet veriyor.
KONGOLU GOLCÜ F.BAHÇE'YE!
Detaylar...
Bu bağlamda sarı lacivertlilerin ilgilendiği isimlerden biri de şu anda Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp FC'de forma giyen Dieumerci Mbokani olmuştu.