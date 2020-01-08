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08 Ocak 2020, Çarşamba
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İstatistik kralı !

İstatistik kralı Fenerbahçe!

'de ilk yarıyı topkadığı 31 puanla 4. sırada tamamlayan , birçok önemli istatistikte rakiplerini solladı, zirveye çıktı. İşte o istatistikler...

, 'de geriye düştüğü maçlarda en çok puan (10) toplayan takım oldu.
En fazla net gol pozisyonu kaçıran takım Fenerbahçe.
Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım Fenerbahçe.
En fazla isabetli pas yapan takım.
Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Fenerbahçe.
İlk yarıda kalecisine en fazla pas veren oyuncu Fenerbahçeli Zanka.
Ligde en fazla oyuncusu gol atan takım Fenerbahçe.
Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gole sebep olan takımlar Fenerbahçe ve .

  1. 8.1.2020
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