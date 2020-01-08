İstatistik kralı Fenerbahçe!
Süper Lig'de ilk yarıyı topkadığı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, birçok önemli istatistikte rakiplerini solladı, zirveye çıktı. İşte o istatistikler...
Fenerbahçe, Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en çok puan (10) toplayan takım oldu.
En fazla net gol pozisyonu kaçıran takım Fenerbahçe.
Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım Fenerbahçe.
En fazla isabetli pas yapan takım.
Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Fenerbahçe.
İlk yarıda kalecisine en fazla pas veren oyuncu Fenerbahçeli Zanka.
Ligde en fazla oyuncusu gol atan takım Fenerbahçe.
Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gole sebep olan takımlar Fenerbahçe ve Antalya.
- 8.1.2020
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karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
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Toplam 1
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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