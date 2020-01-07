İşte Fenerbahçe'nin transfer bütçesi!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin transfer bütçesini açıklayan Bol, "Fenerbahçe'nin 40 milyon liralık bütçesi va" ifadelerini kullandı.
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