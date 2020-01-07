Canlı yayında açıkladı! "O isim bugün Fenerbahçe'ye imza atacak!"
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddiada bulunan Bol, "Simon Falette bugün Fenerbahçe'ye imza atacak. Yüzde yüz bilgidir." ifadelerini kullandı.
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