Fenerbahçeli yıldız resti çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Fransız stoperi Adil Rami yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, Adil Rami, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği için takımdan ayrılma isteğini Fenerbahçe yönetimine iletti. A Spor editörü Koray Baloğlu, detayları aktardı.
Fransız basınından RMC'nin son dakika olarak servis ettiği habere göre; Fenerbahçe, Adil Rami ile yollarını ayırdı ve Simon Falette'nin transferi için de Frankfurt ile anlaşmaya vardı. Transfer kiralık olarak gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu elinde olacak.
Adil Rami ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga takımlarından Frankfurt'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Simon Falette ile anlaşmaya vardı.
2017'de Fransa'nın Metz takımından 2.7 milyon Euro'ya Alman ekibine geçen ve sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Gineli stoperin Fenerbahçe'ye yarım sezonluk maliyetinin 250-300 bin Euro olacağı ifade edildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için son dakika transfer kararı!
- Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!
- Fenerbahçe'den 2020 bombası! Transfer ve Galatasaray...
- Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yıldızı için olumlu rapor
- İşte Süper Lig'de gol krallığı...
- Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...
- Fransızlar açıkladı: Galatasaray teklif götürdü! Fenerbahçe de devrede
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.