Şok! Şike davası silbaştan!

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulen bozdu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. Yargıtay 5'inci Dairesi'nin kararı yankı uyanırdı. F.Bahçeli hukukçular konuyu incelemeye başladı.

SORUŞTURMAYI FETÖ'CÜ ÖZ BAŞLATMIŞTI

3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda şike" soruşturması, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatılmıştı. Aziz Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırılmıştı. AZIZ Yıldırım, 21 Nisan 2014'te yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Yeniden yargılama yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın "Futbolda şike" davasında beraatine karar vermişti.



'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ'

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesinin, kararıyla ilgili çıkan haberlere dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Eski başkanımız Aziz Yıldırım hakkında verilen beraat kararının bozulmuş olabileceği ve yeniden yargılama yapılacağı olasılığını dillendirmekte ve sanki esasa ilişkin bir bozma ilamı varmış izlenimi uyandırmaya çalışmaktadırlar. 3 Temmuz davasının, hain FETÖ saldırısına karşı dimdik ayakta durarak FETÖ'ye karşı direnişin ilk kıvılcımını yakan Fenerbahçe'mizin kırmızı çizgisi olduğunu ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiriz."