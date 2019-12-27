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27 Aralık 2019, Cuma
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transferi resmen duyurdu!

Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!

Süper Lig'in ikinci yarısına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren ilk imzasını açıkladı. Sarı-lacivertliler, ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

'den yapılan açıklama şu şekilde;

A Takımımızın oyuncusu 'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.

2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Ozan Tufan ile 2024 yılına kadar sözleşme uzattı

"TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE OLDU"

Ozan Tufan, sözleşme yenileme haberinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Fenerbahçe Ailem,

Sarı Lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmenin 5. yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe'm ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım.

Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Emre Abi'nin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım! Sözleşme yenileme sürecinde emeği geçen başta Başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel, kaptanımız Emre Belözoğlu ve menajerlik şirketim Lian Sports'a teşekkür ederim."

  1. 27.12.2019
  2. Güncelleme: 27.12.2019 18:05
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