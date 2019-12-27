Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
Süper Lig'in ikinci yarısına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk imzasını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.
2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz.
"TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE OLDU"
Ozan Tufan, sözleşme yenileme haberinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Sevgili Fenerbahçe Ailem,
Sarı Lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmenin 5. yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe'm ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım.
Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Emre Abi'nin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım! Sözleşme yenileme sürecinde emeği geçen başta Başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel, kaptanımız Emre Belözoğlu ve menajerlik şirketim Lian Sports'a teşekkür ederim."
- 27.12.2019
- Güncelleme: 27.12.2019 18:05
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.