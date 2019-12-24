Vedat Muriç Alex'le yarışıyor
Fenerbahçe’de ‘Yeni Kral’ Vedat Muriç... Ligde 10 gole ulaşan Kosovalı, Alex’ten bu yana ilk yarıda bunu başaran ilk oyuncu oldu. Böylece geçen sezonki santrforlar Roberto Soldado (6), Michael Frey (3) ve İslam Slimani'nin (1) toplam gol sayısını şimdiden yakaladı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Vedat Muriç, golleriyle takımı sırtlamaya devam ediyor. Beşiktaş'ı da boş geçmeyen Kosovalı santrfor, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. Ezei rakip Galatasaray'ın elinden kapılan 25 yaşındaki forvet, böylece geçen sezonki santrforlar Roberto Soldado (6), Michael Frey (3) ve İslam Slimani'nin (1) toplam gol sayısını şimdiden yakaladı.
12 YILIN EN iYiSi
Vedat ayrıca son 12 sezonun ilk yarılar itibarıyla en golcü santrforu olurken, takımın unutulmaz ismi Alex'ten sonra da ilk yarılar bitmeden 10 gole ulaşan ilk isim olmayı başardı. En son 2007-08 sezonunda Semih Şentürk, ilk devreyi 10 gol atarak tamamlamıştı. Muriç haftaya hat-trick yaparsa 2010-11 sezonunda ilk devreyi 12 golle kapatan Alex'i de geçecek. 2003-04 sezonunun ilk yarısında tam 13 gole imza atan Van Hooijdonk'u ise yakalayacak.
- 24.12.2019
-
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
-
Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
-
Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Vedat Muriç Alex'le yarışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.