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24 Aralık 2019, Salı
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Alex'le yarışıyor

Vedat Muriç Alex'le yarışıyor

’de ‘Yeni Kral’ ... Ligde 10 gole ulaşan Kosovalı, Alex’ten bu yana ilk yarıda bunu başaran ilk oyuncu oldu. Böylece geçen sezonki santrforlar (6), Michael Frey (3) ve İslam Slimani'nin (1) toplam gol sayısını şimdiden yakaladı.

'nin sezon başında 'dan renklerine bağladığı , golleriyle takımı sırtlamaya devam ediyor. 'ı da boş geçmeyen Kosovalı santrfor, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. Ezei rakip 'ın elinden kapılan 25 yaşındaki forvet, böylece geçen sezonki santrforlar (6), Michael Frey (3) ve İslam Slimani'nin (1) toplam gol sayısını şimdiden yakaladı.

12 YILIN EN iYiSi
Vedat ayrıca son 12 sezonun ilk yarılar itibarıyla en golcü santrforu olurken, takımın unutulmaz ismi Alex'ten sonra da ilk yarılar bitmeden 10 gole ulaşan ilk isim olmayı başardı. En son 2007-08 sezonunda , ilk devreyi 10 gol atarak tamamlamıştı. Muriç haftaya hat-trick yaparsa 2010-11 sezonunda ilk devreyi 12 golle kapatan Alex'i de geçecek. 2003-04 sezonunun ilk yarısında tam 13 gole imza atan Van Hooijdonk'u ise yakalayacak.

  1. 24.12.2019
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