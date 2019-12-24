Vedat Muriç Alex'le yarışıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Vedat Muriç, golleriyle takımı sırtlamaya devam ediyor. Beşiktaş'ı da boş geçmeyen Kosovalı santrfor, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. Ezei rakip Galatasaray'ın elinden kapılan 25 yaşındaki forvet, böylece geçen sezonki santrforlar Roberto Soldado (6), Michael Frey (3) ve İslam Slimani'nin (1) toplam gol sayısını şimdiden yakaladı.



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Vedat ayrıca son 12 sezonun ilk yarılar itibarıyla en golcü santrforu olurken, takımın unutulmaz ismi Alex'ten sonra da ilk yarılar bitmeden 10 gole ulaşan ilk isim olmayı başardı. En son 2007-08 sezonunda Semih Şentürk, ilk devreyi 10 gol atarak tamamlamıştı. Muriç haftaya hat-trick yaparsa 2010-11 sezonunda ilk devreyi 12 golle kapatan Alex'i de geçecek. 2003-04 sezonunun ilk yarısında tam 13 gole imza atan Van Hooijdonk'u ise yakalayacak.