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22 Aralık 2019, Pazar
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- rekabetinde 350. randevu

Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde 350. randevu

ile , 350. kez karşı karşıya gelecek. kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

ile , 350. kez karşı karşıya gelecek. kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

GOLDE DE FENER ÜSTÜN
Kanarya'nın gol sayısında da ezeli rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar oynanan 349 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 482 atarken, siyah- beyazlı takım buna 440 golle karşılık verdi. Takımların sadece ligde oynadığı maçlarda da F.Bahçe 141 gol kaydetti. Beşiktaş ise 140 golde kaldı.

KIRMIZILAR UÇUŞUYOR!
İki takım arasında oynanan maçlarda atmosfer oldukça gergin oluyor. Oynanan son 17 resmi karşılaşmada hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, F.Bahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

10 İSİM İLK KEZ
Fenerbahçe'de 10 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayacak. Gustavo, Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay, Rami, Mevlüt Erdinç, Kruse ve Rodrigues Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş'a karşı oynayacak.

GOL FIRTINASI OLMUŞTU
Rekabetteki son maç gol fırtınası şeklinde geçmişti. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken, goller Beşiktaş adına Gökhan ve Burak (2), F.Bahçe'de Zajc, Sadık ve Hasan Ali'den gelmişti.

  1. 22.12.2019
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