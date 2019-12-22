Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde 350. randevu
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 350. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 350. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
GOLDE DE FENER ÜSTÜN
Kanarya'nın gol sayısında da ezeli rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar oynanan 349 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 482 atarken, siyah- beyazlı takım buna 440 golle karşılık verdi. Takımların sadece ligde oynadığı maçlarda da F.Bahçe 141 gol kaydetti. Beşiktaş ise 140 golde kaldı.
KIRMIZILAR UÇUŞUYOR!
İki takım arasında oynanan maçlarda atmosfer oldukça gergin oluyor. Oynanan son 17 resmi karşılaşmada hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, F.Bahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.
10 İSİM İLK KEZ
Fenerbahçe'de 10 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayacak. Gustavo, Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay, Rami, Mevlüt Erdinç, Kruse ve Rodrigues Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş'a karşı oynayacak.
GOL FIRTINASI OLMUŞTU
Rekabetteki son maç gol fırtınası şeklinde geçmişti. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken, goller Beşiktaş adına Gökhan ve Burak (2), F.Bahçe'de Zajc, Sadık ve Hasan Ali'den gelmişti.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde 350. randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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