Yiğido’da tek eksik
Lider Sivasspor, Fenerbahçe karşısına tek eksikle çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, cezalı olan Hakan Arslan'ın yerine Ziya Erdal'a 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Yatabare ile hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan ve Caner de sahadaydı.
Lider Sivasspor, Fenerbahçe karşısına tek eksikle çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, cezalı olan Hakan Arslan'ın yerine Ziya Erdal'a 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Yatabare ile hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan ve Caner de sahadaydı.
- 16.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Yiğido’da tek eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.