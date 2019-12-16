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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Yiğido’da tek eksik

Yiğido’da tek eksik

, karşısına tek eksikle çıktı. , cezalı olan 'ın yerine 'a 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Yatabare ile hafif sakatlıkları bulunan ve Caner de sahadaydı.

Lider Sivasspor, karşısına tek eksikle çıktı. , cezalı olan 'ın yerine 'a 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Yatabare ile hafif sakatlıkları bulunan ve Caner de sahadaydı.

  1. 16.12.2019
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