Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku!
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı... Sarı-laciverliler zirve yarışında çıktığı bu önemli mücadelede savunmada önemli bir sakatlık şoku yaşadı...
Süper Lig'in 15. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Sadık Çiftpınar, sakatlanarak oyundan çıkarken yerini Zanka'ya bıraktı.
EMRE BELÖZOĞLU RİSKLİ
Beşiktaş derbisi önecsinde yaşanan sakatlık şokuyla beraber Emre Belözoğlu'nun da ağrıları olduğu gözlemlendi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. dakikasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 17:16
- Galatasaray Fenerbahçe'nin hatasına düştü! Fatih Terim'i şok eden gerçek...
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...
- Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...
- Almanlar ne yapacağını şaşırdı! Berkay Özcan skandalı...
- İşte Trabzonzpor-Denizlispor maç muhtemel 11'leri
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.