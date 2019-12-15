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15 Aralık 2019, Pazar
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'ye maçı öncesi sakatlık şoku!

Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku!

'in 15. haftasında 'a konuk olan 'de sakatlık şoku yaşandı... Sarı-laciverliler zirve yarışında çıktığı bu önemli mücadelede savunmada önemli bir sakatlık şoku yaşadı...

'in 15. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren - karşılaşmasına sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Sadık Çiftpınar, sakatlanarak oyundan çıkarken yerini Zanka'ya bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU RİSKLİ

derbisi önecsinde yaşanan sakatlık şokuyla beraber Emre Belözoğlu'nun da ağrıları olduğu gözlemlendi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. dakikasında evinde 'ı konuk edecek.

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 17:16
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