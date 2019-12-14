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14 Aralık 2019, Cumartesi
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kafilesi 'ta

Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

'in 15. haftasında Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan , Sivas'a gitti. Sarı-lacivertli takımı taraftarlar karşılarken, 'a çiçek verildi.

'in 15. haftasında yarın a konuk olacak , 'a geldi.

Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör 'a çiçek verdi.

Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı yönetecek.

  1. 14.12.2019
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