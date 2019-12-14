Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
Süper Lig'in 15. haftasında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Sivas'a gitti. Sarı-lacivertli takımı taraftarlar karşılarken, Ersun Yanal'a çiçek verildi.
Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.
Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.
Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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