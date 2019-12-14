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14 Aralık 2019, Cumartesi
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'ye Hasan Ali ve Zajc şoku!

Fenerbahçe'ye Hasan Ali ve Zajc şoku!

'in 15. haftasında ile karşılaşacak olan 'de antrenman esnasında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan ve ayağının altında hisseden 'dan kötü haber geldi.

'de bugün antrenman esnasında sakatlık yaşayan Zajc ve ayağının altında hisseden 'dan kötü haber geldi.

Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık; 'ın ise ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik Sivasspor maçı kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Adil Rami, Murat Sağlam, Mauricio Isla, Jailson Marques Siqueira, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

Fenerbahçe'ye Hasan Ali ve Miha Zajc şoku!
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  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 18:56
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