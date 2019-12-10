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10 Aralık 2019, Salı
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Hazırlıklar başladı

Hazırlıklar başladı

Sarı-lacivertliler iki günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler iki günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına başladı. G.Birliği karşısında forma giyemeyen Moses ile Mevlüt'ün son kontrollerinde bu hafta da oynamalarının zor olduğu bildirildi.

  1. 10.12.2019
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