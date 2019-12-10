Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Fenerbahçe istatistikleri altüst etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonunun ilk 14 haftasında gösterdiği performans ile geçen sezonun ilk 14 haftasını geride bıraktı.
Süper Lig'de bu sezon iyi bir başlangıç yapan ancak zaman zaman iniş çıkışlar yaşayan Fenerbahçe, 14 haftada gösterdiği performans ile geçtiğimiz sezonun 14 haftasındaki istatistikleri geride bıraktı.
EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ!
Sarı-lacivertli ekip 2018-2019 sezonunda 14 gol, 8 asist, 183 şut, 132 şut pası, 935 atak aksiyonu ve bin 114 top kazanımıyla oynarken, bu sezon 28 gol, 16 asist, 240 şut, 155 şut pası, 977 atak aksiyonu ve bin 127 top kazanımıyla yükselişe geçti. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Emre Belözoğlu'nun bu rakamlarda payı büyük...
Pas parametrelerinde 18-19 sezonunda 6 bin 86 pas yapan sarı-lacivertli ekip, 19-20 sezonunda ise 7 bin 626 pas ile hem geçen sezonu geçti hem de bu sezonun en yüksek pas yüzdesine sahip takımı oldu.
- 10.12.2019
- Güncelleme: 10.12.2019 10:11
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Bay asist Sturridge
Toplam 1
Yorum
aga Sturridge nin tekniğine Trabzonspordan uyum sağlayacak futbolcu yok, kısacası takıma lüks.
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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