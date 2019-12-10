Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif

Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Vedat Muriç (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse'den geldi. Karşılaşmada Altay Bayındır, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Vedat Muriç göz dolduran isimler olarak dikkat çekerken, Jose Mourinho'nun ekibinin de bu karşılaşmada tribünde olduğu ortaya çıktı. İşte Mourinho'nun istediği o isim ve yapılacak çılgın teklif...
10 Aralık 2019 Salı 09:42 Güncelleme: 10.12.2019 10:11
Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

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Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif

İki haftalık deplasman beraberliklerinin ardından Kadıköy'de taraftarıyla buluşan Fenerbahçe, adeta gol şov yaptı.

Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif

Sarı-lacivertliler Muriç (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse'nin golleriyle, rakibini 5-2 mağlup etti.

Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif

MOURINHO'NUN EKİBİ TRİBÜNDEN İZLEDİ!

Fenerbahçe'de bu karşılaşmada göz dolduran isimler ise Vedat Muriç, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Serdar Aziz olarak dikkat çekmişti.

Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında tribünlerde yalnızca taraftarların olmadığı ortaya çıktı.

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