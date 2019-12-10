Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Vedat Muriç (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse'den geldi. Karşılaşmada Altay Bayındır, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Vedat Muriç göz dolduran isimler olarak dikkat çekerken, Jose Mourinho'nun ekibinin de bu karşılaşmada tribünde olduğu ortaya çıktı. İşte Mourinho'nun istediği o isim ve yapılacak çılgın teklif...

10 Aralık 2019 Salı 09:42 Güncelleme: 10.12.2019 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





