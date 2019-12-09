Alex de Souza: Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum

Alex de Souza'nın açıklamaları şöyle;

"Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum. Teknik direktörlük için hala zamanım var. Bununla ilgili bir süreç var. Kurslarımı tamamlayıp, diplomalarımı alıp, ailemle yapmam gerekenleri yapmalıyım.

Ondan sonra hayatın bana ne göstereceğini bilmem gerekiyor. Benim çok fazla acelem yok. Kurslarımı tamamlayıp teknik direktör olacağım. Bu gelişimde Fenerbahçe ile temasım olmayacak.

Ben bir kitap yazdım ve bir de belgesel yapıldı. Çok fazla bir eğlenceli bir hayatım yok ama. (Gülerek)

7 Aralık 2014'te futbolu bıraktım. Jübile veya veda gibi bir planım şu an yok. Fenerbahçe ve Ali Koç'la ilişkim sabit. Fırsat buldukça konuşuyoruz. Başkanımız Ali Koç'la oturup konuştuk. Kendi üzerime düşeni söylüyorum.

Fakat Fenerbahçe'nin scout ekibiyle ilgili görüşmüyorum. Sadece kendi adıma fikir veriyorum ama hiçbir transferde işin içinde bulunmadım."

Falcao'yu tanımıyorum. Kişisel bir ilişkim yok. Fransa'da ve İspanya'da gol krallığı yaşamış başarılı bir futbolcu. Galatasaray'a gelen bir futbolcunun Hagi ile, Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun da Alex'le kıyaslanması haksızlık.

Ben ve Hagi takımlarımızda uzun süre oynadık. Hikayesi yeni başlamış bir insanı, hikayesini tamamlamış biriyle kıyaslamak saçma."