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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'de 'dan Kruse kararı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Kruse kararı!

'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 'nin performansı tartışma yaratıyordu. Son oynanan maçı ile birlikte 5 asiste ulaşan Kruse, gol orucunu da bu maçla birlikte bozmuş oldu.

'nin 'deki performansı eleştirilse de, teknik heyet Alman futbolcudan memnun. Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından takımdan uzak kalan Kruse'nin fiziksel açıdan takımın gerisine düşmesi söz konusuydu. Buna rağmen ve maçlarında Alman futbolcunun atakların ve gollerin başlangıcında olması sevindirdi. Bu nedenle ve ekibi, Kruse'den vazgeçmeyecek.

Ayrıca Kruse'nin özelliklerine ve zekasına sahip oyuncunun ligde çok az olduğu vurgulandı. Oyun görüşü, çabuk düşünmesi ve tekniğiyle Kruse maçlarda fark yaratıyor.

Bunun yanı sıra, ikili mücadelelerden de kaçmaması da Ersun Yanal için belirleyici unsurlardan biri oldu.

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