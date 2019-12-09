Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Kruse kararı!
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse'nin performansı tartışma yaratıyordu. Son oynanan Gençlerbirliği maçı ile birlikte 5 asiste ulaşan Kruse, gol orucunu da bu maçla birlikte bozmuş oldu.
Max Kruse'nin Fenerbahçe'deki performansı eleştirilse de, teknik heyet Alman futbolcudan memnun. Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından takımdan uzak kalan Kruse'nin fiziksel açıdan takımın gerisine düşmesi söz konusuydu. Buna rağmen Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında Alman futbolcunun atakların ve gollerin başlangıcında olması sevindirdi. Bu nedenle Ersun Yanal ve ekibi, Kruse'den vazgeçmeyecek.
Ayrıca Kruse'nin özelliklerine ve zekasına sahip oyuncunun ligde çok az olduğu vurgulandı. Oyun görüşü, çabuk düşünmesi ve tekniğiyle Kruse maçlarda fark yaratıyor.
Bunun yanı sıra, ikili mücadelelerden de kaçmaması da Ersun Yanal için belirleyici unsurlardan biri oldu.
- 09.12.2019
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Kruse kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.