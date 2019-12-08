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08 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçeli Muriç'in Devler peşinde

Fenerbahçeli Muriç'in Devler peşinde

Son 6 ayda Takımı ve formasıyla 13 maçta 14 kez fileleri havalandıran , performansıyla devleri de peşine taktı.

Son 6 ayda Takımı ve formasıyla 13 maçta 14 kez fileleri havalandıran , performansıyla devleri de peşine taktı. Birçok kulübün takibe aldığı yıldızı; Monaco, Leicester City ve scoutları karşısında çıplak gözle izledi. Muriç'i şimdilik satmayı düşünmeyen yönetimin, gelecekte ise en az 20-25 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

  1. 8.12.2019
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