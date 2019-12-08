Fenerbahçeli Muriç'in Devler peşinde

Son 6 ayda Kosova Milli Takımı ve Fenerbahçe formasıyla 13 maçta 14 kez fileleri havalandıran Vedat Muriç, performansıyla devleri de peşine taktı. Birçok kulübün takibe aldığı yıldızı; Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt scoutları Gençlerbirliği karşısında çıplak gözle izledi. Muriç'i şimdilik satmayı düşünmeyen yönetimin, gelecekte ise en az 20-25 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.