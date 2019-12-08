Fenerbahçeli Muriç'in Devler peşinde
Son 6 ayda Kosova Milli Takımı ve Fenerbahçe formasıyla 13 maçta 14 kez fileleri havalandıran Vedat Muriç, performansıyla devleri de peşine taktı.
Son 6 ayda Kosova Milli Takımı ve Fenerbahçe formasıyla 13 maçta 14 kez fileleri havalandıran Vedat Muriç, performansıyla devleri de peşine taktı. Birçok kulübün takibe aldığı yıldızı; Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt scoutları Gençlerbirliği karşısında çıplak gözle izledi. Muriç'i şimdilik satmayı düşünmeyen yönetimin, gelecekte ise en az 20-25 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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