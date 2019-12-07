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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Gabigol oynamak istediği takımı açıkladı!
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da kiralık olarak forma giyen ve bir dönem Fenerbahçe'nin de ısrarla transfer etmek istediği yıldız futbolcu Gabigol oynamak istediği takımı belli etti. İşte o açıklama...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
7 Aralık 2019 Cumartesi 08:33
Güncelleme: 07.12.2019 08:33
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Bu sezon hem Copa Libertadores hem de Brezilya Ligi şampiyonluğu kazanan takımın en önemli figürlerinden olan Gabriel Barbosa (Gabigol), oynamak istediği takımla ilgili ipucu verdi.
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Bir dönem Fenerbahçe'nin de ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu, özellikle Copa Libertadores'te son dakikalarda RiverPlate ağlarına yolladığı iki golle kahraman ilan edilmişti.
Hatta oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalya Serie A takımlarından Inter, kupayı Flamengo'ya getiren isim olarak görülen 23 yaşındaki genç futbolcunun fiyatını artırmış ve 22 milyon Euro'dan 40 milyon Euro'ya yükseltmişti.
Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Gabigol ise yaptığı açıklama ile oynamak istediği takımı açık etti.
Vatandaşı Firmino hakkında konuşan yıldız futbolcu Liverpool ile ilgili, "Herkesin oynamak isteyeceği bir takım" ifadelerini kullandı.