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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'de mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi başladı

, 'in 14'üncü haftasında ile 6 Aralık Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 'ndeki idmanda, 'nda dün İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Kupa karşılaşmasında görev almayan oyuncular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve , özel program dahilinde antrenman yaptı.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

  1. 04.12.2019
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