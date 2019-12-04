Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Kupa karşılaşmasında görev almayan oyuncular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
- 04.12.2019
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Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
Toplam 1
Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
Toplam 1
Yorum
murat1903 heykeli dikilesi insan
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