En kötüsü Moses

Chelsea'den geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan Moses, 2019-20'nin hayal kırıklıkları arasında yer aldı. Nijeryalı futbolcu, isabetli orta, şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle Fenerbahçe'nin en kötü ismi oldu. Ligde forma giydiği 5 maçta birer gol ve asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, hücuma beklenen katkıyı veremedi.