En kötüsü Moses - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri En kötüsü Moses

En kötüsü

En kötüsü Moses

'den geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan , 2019-20'nin hayal kırıklıkları arasında yer aldı. Nijeryalı futbolcu, isabetli orta, şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle 'nin en kötü ismi oldu.

'den geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan , 2019-20'nin hayal kırıklıkları arasında yer aldı. Nijeryalı futbolcu, isabetli orta, şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle 'nin en kötü ismi oldu. Ligde forma giydiği 5 maçta birer gol ve asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, hücuma beklenen katkıyı veremedi.

  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En kötüsü Moses haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN