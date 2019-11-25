Öğretmenleri unutmadılar

Bu hafta tüm karşılaşmalarda olduğu gibi Malatya- F. Bahçe karşılaşması öncesi de 'Öğretmenler Günü' unutulmadı. Ev sahibi takımın futbolcuları sahaya, "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-lacivertliler de resmi sitesinden Öğretmenler Günü için mesaj yayımladı.