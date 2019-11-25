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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Öğretmenleri unutmadılar

Öğretmenleri unutmadılar

Bu hafta tüm karşılaşmalarda olduğu gibi - F. Bahçe karşılaşması öncesi de 'Öğretmenler Günü' unutulmadı. Ev sahibi takımın futbolcuları sahaya, " kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-lacivertliler de resmi sitesinden Öğretmenler Günü için mesaj yayımladı.

Bu hafta tüm karşılaşmalarda olduğu gibi - F. Bahçe karşılaşması öncesi de 'Öğretmenler Günü' unutulmadı. Ev sahibi takımın futbolcuları sahaya, " kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-lacivertliler de resmi sitesinden Öğretmenler Günü için mesaj yayımladı.

  1. 25.11.2019
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