Öğretmenleri unutmadılar
Bu hafta tüm karşılaşmalarda olduğu gibi Malatya- F. Bahçe karşılaşması öncesi de 'Öğretmenler Günü' unutulmadı. Ev sahibi takımın futbolcuları sahaya, "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-lacivertliler de resmi sitesinden Öğretmenler Günü için mesaj yayımladı.
Bu hafta tüm karşılaşmalarda olduğu gibi Malatya- F. Bahçe karşılaşması öncesi de 'Öğretmenler Günü' unutulmadı. Ev sahibi takımın futbolcuları sahaya, "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-lacivertliler de resmi sitesinden Öğretmenler Günü için mesaj yayımladı.
- 25.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Öğretmenleri unutmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.