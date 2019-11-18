Fenerbahçe'ye Adnan Kovacevic iddiası!
Birçok transfer iddiasının gündeme geldiği dönemde Fenerbahçe'nin Kovacevic'i takibe aldığı ileri sürüldü. Bosna Hersek Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasına giren 26 yaşındaki stoperi izleyen sarı-lacivertli scoutların, teknik heyete olumlu rapor verdiği belirtildi.
Birçok transfer iddiasının gündeme geldiği dönemde Fenerbahçe'nin Kovacevic'i takibe aldığı ileri sürüldü. Bosna Hersek Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasına giren 26 yaşındaki stoperi izleyen sarı-lacivertli scoutların, teknik heyete olumlu rapor verdiği belirtildi. Polonya ekibi Kielce'de forma giyen Kovacevic'in sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek.
- 18.11.2019
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