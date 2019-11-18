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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'ye Adnan Kovacevic iddiası!

Fenerbahçe'ye Adnan Kovacevic iddiası!

Birçok iddiasının gündeme geldiği dönemde 'nin Kovacevic'i takibe aldığı ileri sürüldü. 'nın vazgeçilmezleri arasına giren 26 yaşındaki stoperi izleyen sarı-lacivertli scoutların, teknik heyete olumlu rapor verdiği belirtildi.

Birçok iddiasının gündeme geldiği dönemde 'nin Kovacevic'i takibe aldığı ileri sürüldü. 'nın vazgeçilmezleri arasına giren 26 yaşındaki stoperi izleyen sarı-lacivertli scoutların, teknik heyete olumlu rapor verdiği belirtildi. Polonya ekibi Kielce'de forma giyen Kovacevic'in sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek.

  1. 18.11.2019
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