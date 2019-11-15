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15 Kasım 2019, Cuma
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'de Mauricio Isla iki maçta yok

Fenerbahçe'de Mauricio Isla iki maçta yok

Profesyonel (), 'in 11. haftasında oynanan maçında direkt oyundan atılan Mauricio Isla için kararını dün açıkladı.

Profesyonel (), 'in 11. haftasında oynanan maçında direkt oyundan atılan Mauricio Isla için kararını dün açıkladı. Tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen Şilili futbolcuya iki maç ceza verildi. Tecrübeli futbolcu, üst üste oynanacak- ve deplasmanlarında sahadaki yerini alamayacak.

  1. 15.11.2019
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