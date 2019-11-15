Fenerbahçe'de Mauricio Isla iki maçta yok
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında direkt kırmızı kartla oyundan atılan Mauricio Isla için kararını dün açıkladı.
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında direkt kırmızı kartla oyundan atılan Mauricio Isla için kararını dün açıkladı. Tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen Şilili futbolcuya iki maç ceza verildi. Tecrübeli futbolcu, üst üste oynanacak- Malatya ve Göztepe deplasmanlarında sahadaki yerini alamayacak.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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