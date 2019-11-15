Fenerbahçe Başkanı Koç: Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum

Fenerbahçe Dergisi'nin kasım sayısında bir yazı kaleme alan başkan Ali Koç, birçok konuya değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti. Ekim ayı içerisinde yapılan Yüksek Divan Kurulu ile ilgili görüşlerini dile getiren Koç, şu ifadeleri kullandı: "Yaşadığımız en önemli gelişmelerden biri kongre üyeliğimizde 25. yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyemiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantımıza iştirak etmesiyle tarihi bir gün yaşamamız olmuştur. Cumhurbaşkanımızın Yüksek Divan Kurulu Üyemiz olması, asırlık çınar Fenerbahçemizin çatısı altında ilk defa bizlerle bir araya gelmesi, camiamız için çok büyük bir gurur kaynağıdır.

Bu toplantıda Fenerbahçe'yi ve kendi Fenerbahçeliliğini en samimi duygularla anlatan Cumhurbaşkanımızın, 'Ne dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir' sözlerini burada bir kez daha paylaşmak istiyorum. Zira her bir Fenerbahçeli'nin hislerini ifade eden ve de kulübümüzün tarihsel duruşunu net bir şekilde anlatan bu tanımlamayı çok değerli buluyorum. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızı, şahsım ve camiamız adına bir kez daha gönülden tebrik ediyor, davetimizi kırmayarak toplantımıza teşrif ettikleri ve yaptıkları tarihi konuşma için kendilerine şükranlarımı sunuyorum."



'ADIM ADIM ŞAMPIYONLUĞA'

Başkan Ali Koç, ligdeki şampiyonluk yarışı için de şunları söyledi: "Uzun lig maratonunda inişli-çıkışlı dönemler futbolun doğal ortamında tabii ki olacaktır. Teknik direktörümüz Ersun Yanal ve ekibinin liderliğinde, futbolcularımızın sergilemiş olduğu takım ruhu, aidiyet duygusu ve birbirine olan bağlılıkları ile en önemli gücümüz olan taraftarımızın coşkulu desteği sayesinde bu sezon şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz."