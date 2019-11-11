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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Simon Kjaer'in takımının maçını izledi

Volkan Demirel Simon Kjaer'in takımının maçını izledi

'de teknik direktör 'ın yardımcılığı görevini üstlenen , Serie A'da oynanan Sampdoria-Atalanta mücadelesini tribünden izledi. Sarı-lacivertli takımın transfer listesinde bulunan Simon Kjaer karşılaşmada süre almadı.

'de futbolu bırakır bırakmaz teknik ekibe dahil olan ve transferde oyuncu izleyen , sürpriz bir maçı takip etti.

Sarı-lacivertlilerin eski file bekçisi ve kaptanı, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede Serie A'da oynanan Sampdoria-Atalanta mücadelesini tribünde izlediği ortaya çıktı. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Atalanta'nın Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer ise bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu.

Bu arada Sampdoria'nın sahasında Atalanta'yı konuk ettiği mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.


  1. 11.11.2019
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