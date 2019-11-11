Volkan Demirel Simon Kjaer'in takımının maçını izledi

Fenerbahçe'de futbolu bırakır bırakmaz teknik ekibe dahil olan ve transferde oyuncu izleyen Volkan Demirel, sürpriz bir maçı takip etti.

Sarı-lacivertlilerin eski file bekçisi ve kaptanı, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede İtalya Serie A'da oynanan Sampdoria-Atalanta mücadelesini tribünde izlediği ortaya çıktı. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Atalanta'nın Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer ise bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu.

Bu arada Sampdoria'nın sahasında Atalanta'yı konuk ettiği mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



