Ersun Yanal futbolcularını uyardı: Rakibi havaya sokmayın - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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futbolcularını uyardı: Rakibi havaya sokmayın

Ersun Yanal futbolcularını uyardı: Rakibi havaya sokmayın

Yanal, dün yapılan anterman öncesinde Sarı-Lacivertli oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. , “Maça hırslı ve istekli başlayacaklar. Rakibi havaya sokmadan golü erken bulmalıyız. Bireysel hatalar da artık bitsin” dedi.

Yanal, dün yapılan anterman öncesinde Sarı-Lacivertli oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. 'de zor bir maçın kendilerdini beklediğini söyleyen Yanal, "Ligde de son sıradalar. Hoca değişikliği yaptılar. İstekli başlayacaklar. Erken gol bulup rakibi havaya sokmamalıyız" dedi.

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ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

Takvim'de yer alan habere göre; Yanal şöyle devam etti: Yeni yeni bir başlangıç peşinde olacaklar. Dikkatli olmalıyız. Bizdeki motivasyon tam olmalı. Bireysel hatalar da artık bitsin..

KAYSERİ KÖTÜ TAKIM DEĞİL

Ligde galibiyetleri yok ama 1'i hariç her maçta rakibini zorladılar. Kesinlikle kalitesiz değiller. En az onlar kadar koşmalı ve mücadele etmeliyiz.

KONYA 11'İNİ BOZMAYACAK

Teknik patron , maçının 11'ini Kayseri deplasmanında da sahaya sürecek. Takımda sadece Kruse ve Rami sakat.

  1. 02.11.2019
  2. Güncelleme: 02.11.2019 08:20
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