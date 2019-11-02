Ersun Yanal futbolcularını uyardı: Rakibi havaya sokmayın
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün yapılan anterman öncesinde Sarı-Lacivertli oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Ersun Yanal, “Maça hırslı ve istekli başlayacaklar. Rakibi havaya sokmadan golü erken bulmalıyız. Bireysel hatalar da artık bitsin” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün yapılan anterman öncesinde Sarı-Lacivertli oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Kayseri'de zor bir maçın kendilerdini beklediğini söyleyen Yanal, "Ligde de son sıradalar. Hoca değişikliği yaptılar. İstekli başlayacaklar. Erken gol bulup rakibi havaya sokmamalıyız" dedi.
ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ
Takvim'de yer alan habere göre; Yanal şöyle devam etti: Yeni teknik direktörle yeni bir başlangıç peşinde olacaklar. Dikkatli olmalıyız. Bizdeki motivasyon tam olmalı. Bireysel hatalar da artık bitsin..
KAYSERİ KÖTÜ TAKIM DEĞİL
Ligde galibiyetleri yok ama 1'i hariç her maçta rakibini zorladılar. Kesinlikle kalitesiz değiller. En az onlar kadar koşmalı ve mücadele etmeliyiz.
KONYA 11'İNİ BOZMAYACAK
Teknik patron Ersun Yanal, Konyaspor maçının 11'ini Kayseri deplasmanında da sahaya sürecek. Takımda sadece Kruse ve Rami sakat.
- 02.11.2019
- Güncelleme: 02.11.2019 08:20
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Ersun Yanal futbolcularını uyardı: Rakibi havaya sokmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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