'Fenerbahçe'yi eledik dağıldık'
Kanarya, 2017'de UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Vardar'a iki maç kaybedip elenmişti. Vardar'ın eski sportif direktörü Darko Pancev, "Fenerbahçe'yi sürpriz şekilde eledik. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığında kulüp büyük paralar kazandı. Ancak o gelirler maalesef iyi kullanamadı ve dağıldı" diye konuştu.
Kanarya, 2017'de UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Vardar'a iki maç kaybedip elenmişti. Vardar'ın eski sportif direktörü Darko Pancev, "Fenerbahçe'yi sürpriz şekilde eledik. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığında kulüp büyük paralar kazandı. Ancak o gelirler maalesef iyi kullanamadı ve dağıldı" diye konuştu.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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