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18 Ekim 2019, Cuma
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''yi eledik dağıldık'

'Fenerbahçe'yi eledik dağıldık'

Kanarya, 2017'de play-off'unda 'a iki maç kaybedip elenmişti. Vardar'ın eski sportif direktörü , "'yi sürpriz şekilde eledik. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığında kulüp büyük paralar kazandı. Ancak o gelirler maalesef iyi kullanamadı ve dağıldı" diye konuştu.

Kanarya, 2017'de play-off'unda 'a iki maç kaybedip elenmişti. Vardar'ın eski sportif direktörü , "'yi sürpriz şekilde eledik. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığında kulüp büyük paralar kazandı. Ancak o gelirler maalesef iyi kullanamadı ve dağıldı" diye konuştu.

  1. 18.10.2019
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