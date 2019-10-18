'Fenerbahçe'yi eledik dağıldık'

Kanarya, 2017'de UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Vardar'a iki maç kaybedip elenmişti. Vardar'ın eski sportif direktörü Darko Pancev, "Fenerbahçe'yi sürpriz şekilde eledik. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığında kulüp büyük paralar kazandı. Ancak o gelirler maalesef iyi kullanamadı ve dağıldı" diye konuştu.