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10 Ekim 2019, Perşembe
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Dualarımız Mehmetçik'le

Dualarımız Mehmetçik'le

'den harekatına geldi. Kulübün resmi twitter adresinden, "İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan muvaffakiyetler diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle... #TürkMilletiOrdusununYanında" mesajı paylaşıldı.

'den harekatına geldi. Kulübün resmi twitter adresinden, "İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan muvaffakiyetler diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle... #TürkMilletiOrdusununYanında" mesajı paylaşıldı.

  1. 10.10.2019
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