Dualarımız Mehmetçik'le
Fenerbahçe'den Barış Pınarı harekatına tam destek geldi. Kulübün resmi twitter adresinden, "İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle... #TürkMilletiOrdusununYanında" mesajı paylaşıldı.
Fenerbahçe'den Barış Pınarı harekatına tam destek geldi. Kulübün resmi twitter adresinden, "İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle... #TürkMilletiOrdusununYanında" mesajı paylaşıldı.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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