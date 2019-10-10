Dualarımız Mehmetçik'le

Fenerbahçe'den Barış Pınarı harekatına tam destek geldi. Kulübün resmi twitter adresinden, "İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle... #TürkMilletiOrdusununYanında" mesajı paylaşıldı.