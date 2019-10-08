Fenerbahçe Dirar ile sözleşme uzatacak mı?
Milli maç arasında fırsat bilen menajerler sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar'ın menajeri. Damien Comolli'ye mesaj gönderen Dirar'ın menajeri, sözleşme uzatmayı düşünüp, düşünülmediğini soran bir mesaj gönderdi. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.
Milli maç arasında fırsat bilen menajerler sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar'ın menajeri. Damien Comolli'ye mesaj gönderen Dirar'ın menajeri, sözleşme uzatmayı düşünüp, düşünülmediğini soran bir mesaj gönderdi. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.
- 8.10.2019
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
Yorum
ismail rizeyi sturidge devirecek
Fenerbahçe Dirar ile sözleşme uzatacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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