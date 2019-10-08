Fenerbahçe Dirar ile sözleşme uzatacak mı?

Milli maç arasında fırsat bilen menajerler sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar'ın menajeri. Damien Comolli'ye mesaj gönderen Dirar'ın menajeri, sözleşme uzatmayı düşünüp, düşünülmediğini soran bir mesaj gönderdi. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.