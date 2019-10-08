Fenerbahçe Dirar ile sözleşme uzatacak mı? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Dirar ile sözleşme uzatacak mı?

Fenerbahçe Dirar ile sözleşme uzatacak mı?

arasında fırsat bilen menajerler sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de 'ın menajeri. 'ye mesaj gönderen Dirar'ın menajeri, sözleşme uzatmayı düşünüp, düşünülmediğini soran bir mesaj gönderdi. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.

Milli maç arasında fırsat bilen menajerler sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de 'ın menajeri. 'ye mesaj gönderen Dirar'ın menajeri, sözleşme uzatmayı düşünüp, düşünülmediğini soran bir mesaj gönderdi. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.

  1. 8.10.2019
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