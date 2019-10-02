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02 Ekim 2019, Çarşamba
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'de sakatların son durumu!

Fenerbahçe'de sakatların son durumu!

Samandıra'da dün sakat oyuncularla ilgili önemli gelişmeler vardı. derbisinde ağrıları nedeniyle ilk 45 dakika sahada kalan Isla, dün takımla çalışmaların tamamında yer aldı.

Samandıra'da dün sakat oyuncularla ilgili önemli gelişmeler vardı. derbisinde ağrıları nedeniyle ilk 45 dakika sahada kalan Isla, dün takımla çalışmaların tamamında yer aldı. Garry Rodrigues ile ise takımdan ayrı, kendilerine verilen özel programla çalıştı. İki futbolcunun da maçı öncesi durumları netlik kazanmadı.

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Bir günlük iznin ardından önceki gün Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan , dün de çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

  1. 2.10.2019
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