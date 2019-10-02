Fenerbahçe'de sakatların son durumu!

Samandıra'da dün sakat oyuncularla ilgili önemli gelişmeler vardı. Galatasaray derbisinde ağrıları nedeniyle ilk 45 dakika sahada kalan Isla, dün takımla çalışmaların tamamında yer aldı. Garry Rodrigues ile Victor Moses ise takımdan ayrı, kendilerine verilen özel programla çalıştı. İki futbolcunun da Antalya maçı öncesi durumları netlik kazanmadı.

ONLARA HIZ KESMEK YOK

Bir günlük iznin ardından önceki gün Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, dün de çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.