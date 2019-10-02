Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Biz şampiyon olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü idman sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tüm sorulara yanıt veren Yanal, önemli açıklamalar yaptı, iddialı sözler kullandı. İlk 6 haftada zorlu maçlar oynadıklarını belirten tecrübeli hoca, "Takımda hala bazı sıkıntılar var. Bunları aşmak zorundayız. Şu an konuşmak erken ama sıkıntıları aştığımızda işler daha çok yoluna girecek ve sezon sonunda biz şampiyon olacağız" dedi. G.Saray derbisine de değinen Yanal, sözlerine şöyle devam etti: "Gürültüsüz patırtısız bir derbi geçti. Statta da, maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi, ne bir şey atıldı. Lemina'nın pozisyonu bana göre penaltı değildi. Zaten öncesinde topa elle müdahale vardı. Derbiler, takımların birbirlerine karşı güç gösterisinin ortaya çıktığı maçlardır. Oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. G.Saray pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. Bence galibiyeti kaçıran bizdik. 0-0 değil de başka bir skor olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz G.Saray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular."



EMRE FUTBOLCUDAN ÖTESİ'

39 yaşındaki öğrencisi Emre Belözoğlu'na övgüler yağdıran Ersun Yanal, "Onun oyun aklı çok önemli. Oyunun şefi, temponun da karakteri. Bu takımda son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup meydana gelmişti. Geldiğimde ilk tespitim buydu. Emre gibi bir oyuncuya da ihtiyaç vardı. Emre'nin Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Onun bize, bizim ona olan güvenimiz tartışılmaz. Oyunculuktan daha öte görüyorum ve bunun öyle olmasını isteyenlerin başında ben varım. Emre kendisine çok iyi bakıyor" diye konuştu.



'ÇAKIR'IN SAHADA OLDUĞUNU HİSSETMEDİM!

Hakemler hakkındaki soruyu da yanıtlayan Ersun Yanal, "Hakemlerimize güveniyorum. Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Cüneyt hoca derbiyi yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



'BU KONULARA GİRMİYORUM'

Yanal, Alanyaspor maçındaki kural hatası tartışmalarıyla ilgili soruya kısa ve net bir cevap verdi: "Kural hatası konusunda müracaat edildi. Orada bir kural var. Bunun dışında biz zaten bununla ilgilenmiyoruz, saha içinden kopmuyoruz. Bu konularla ilgilenen yöneticiler var ve gerekli başvuruları yaptılar."

'VOLKAN'IN VEDASINI SiNDiREMEZDiM'

Yanal, teknik ekibe katılan Volkan Demirel için şunları söyledi: "17 sene F.Bahçe'de oynadı ve bu şekilde vedasını sindiremezdim. Ülkemizdeki spor geleceği, bu tarz sportmen kişiliklere teslim edilecek. Volkan'ın da burada görev alması gerekirdi. Ben oynamasından yana tavır da gösterdim. Şans bulurdu, bulamazdı o başka bir şey. Başkanımız da Volkan'ın takım içinde kalmasını istiyordu."



'OZAN, ALANYA'DA ÇOK TOPARLANDI'

Tecrübeli hoca, bu sezon performansıyla öne çıkan Ozan Tufan'a da övgüler dizdi. Yanal, "Daha çok genç. Kendisine güzel bir hayat kurdu şu anda. Futbolun ihtiyacı olan donanımları sağladı, Alanya'da çok toparlandı. Emre de burada doğru abilik yapıyor hepsine. Takım içinde ilk kez uzun zaman sonra abilik konusunda böyle bir hava var" sözlerini sarfetti.



'TOLGA GİBİSİ AZ'

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Tolga Ciğerci'nin özveriyle çalıştığını söyleyen Yanal, bu futbolcunun durumuna değindi. Tolga'nın yaşadığı sakatlığın çok ciddi olduğunu kaydeden Yanal, "Tolga'nın sakatlığından dönen futbolcu sayısı çok az. Geçen sene her gün buraya geliyordu ve bireysel antrenmanını yapıp takımla birlikte bütün maç toplantılarına giriyordu. İğne ile kuyu kazdı" dedi.