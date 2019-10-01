Ersun Yanal: En iyisi biziz

Süper Lig'de geride kalan 6 haftanın ardından öğrencileriyle bir konuşma yapan Ersun Yanal, övgü dolu sözler sarfetti. Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası, eksiklere rağmen oynanan futboldan dolayı futbolcuları kutlarken, "Şu ana kadar ligin en iyi futbolunu biz oynadık. Puan kaybı yaşadığımız maçlarda da rakiplerimize göre üstün olmamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık. En iyisini olduğumuzu kısa sürede gösterdik" açıklamasında bulundu.

Ersun Yanal, sözlerine şöyle devam etti: "Zor bir fikstürü geride bıraktık. Böyle zorluk derecesi yüksek karşılaşmaların ardından sıralamada rakiplerimizin önünde olmak kolay iş değil. Tüm olumsuzluklara rağmen her şey yolunda gidiyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki, daha iyi olmak zorundayız ve olacağız da. Sezon başında söylediğimiz gibi bu sezon mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız. Bu sezon Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldüreceğiz."