Ali Koç o anda donakalmıştı! İşte derbi gecesi fotoğrafın hikayesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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o anda donakalmıştı! İşte derbi gecesi fotoğrafın hikayesi

Ali Koç o anda donakalmıştı! İşte derbi gecesi fotoğrafın hikayesi

- derbisine bir fotoğraf karesi gündeme damgasını vurmuştu. Fenerbahçe Başkanı sarılmak istediği küçük kız çocuğuna hamle yaptığı esnada neye uğradığını şaşırmıştı. Koç daha sonra Galatasaray Başkanı 'e sarılan sarı-kırmızı formalı minik bir kız çocuğunun fotoğrafını çekti. Ali Koç'u bir anlık şaşkına uğratan o fotoğrafın hikayesi şöyle:

Fotoğrafı çeken 'un tebessümü, pozu veren 'in gülmesi haftalardır söz düelloları ile gerilen ezeli rekabete tekrar dostluk havasını getirdi.

Derbi sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu protokol tribününde iki kulüp başkanı ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada Mustafa Cengiz'i gören taraftarı kız çocuğu fotoğraf çektirmek istedi.

Ali Koç, yanında duran sarı kırmızı formalı taraftara sarılmak istese de Başkanı'nı tanıyan çocuk Mustafa Cengiz'e doğru koşup sarıldı ve herkesi güldürdü. Cengiz, cep telefonunu çıkaran minik çocuğun babasına poz vermeye hazırlanıyordu ki Ali Koç'tan bir hamle geldi.

Kız çocuğunun babasından telefonu alan başkan Koç, mevkidaşı Cengiz'in minik taraftarla fotoğrafını kendisi çekti.

  1. 30.09.2019
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