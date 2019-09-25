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25 Eylül 2019, Çarşamba
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'ye durmak yok

Fenerbahçe'ye durmak yok

Ankaragücü maçının ardından önceki gün derbi hazırlıklarına başlayan , dün de hız kesmedi. Derbi hazırlıklarına önceki gün başlayan Fenerbahçe, dün de yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

yönetiminde tesislerinde çalışan sarılacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. İdmanı çift kale maçlarla tamamlayan , derbi hazırlıklarına bugün de devam edecek.

ONLARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
Derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ve 'na çok güveniyor. Teknik kadroya katılan Volkan ile Emre'den takım arkadaşlarıyla sık sık konuşmalarını isteyen Yanal, "Onlara bu maçın önemini ve neler yapmaları gerektiğini anlatın" diyor.

İLK PEŞİNDELER
Geçtiğimiz yıl 4 büyükler arasında oynanan 6 maçta 1 yenilgi, 5 beraberlik alan F.Bahçe, bu sezon da ile yenişememişti. Sarılacivertliler, cumartesi günü şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Başkan yönetimindeki Fenerbahçe, 'ı yenip, uzun bir aradan sonra derbi galibiyetine son vermeyi planlıyor. Kanarya, geçtiğimiz sezon G.Saray ve 'a karşı ikişer maçta da bir puanla ayrılmıştı.

  1. 25.9.2019
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