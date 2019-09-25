Fenerbahçe'ye durmak yok

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışan sarılacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. İdmanı çift kale maçlarla tamamlayan Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına bugün de devam edecek.

ONLARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na çok güveniyor. Teknik kadroya katılan Volkan ile Emre'den takım arkadaşlarıyla sık sık konuşmalarını isteyen Yanal, "Onlara bu maçın önemini ve neler yapmaları gerektiğini anlatın" diyor.

İLK PEŞİNDELER

Geçtiğimiz yıl 4 büyükler arasında oynanan 6 maçta 1 yenilgi, 5 beraberlik alan F.Bahçe, bu sezon da Trabzon ile yenişememişti. Sarılacivertliler, cumartesi günü şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Başkan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenip, uzun bir aradan sonra derbi galibiyetine son vermeyi planlıyor. Kanarya, geçtiğimiz sezon G.Saray ve Beşiktaş'a karşı ikişer maçta da bir puanla ayrılmıştı.