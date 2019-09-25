Fenerbahçe'ye durmak yok
Ankaragücü maçının ardından önceki gün derbi hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, dün de hız kesmedi. Derbi hazırlıklarına önceki gün başlayan Fenerbahçe, dün de Ersun Yanal yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışan sarılacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. İdmanı çift kale maçlarla tamamlayan Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına bugün de devam edecek.
ONLARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
Derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na çok güveniyor. Teknik kadroya katılan Volkan ile Emre'den takım arkadaşlarıyla sık sık konuşmalarını isteyen Yanal, "Onlara bu maçın önemini ve neler yapmaları gerektiğini anlatın" diyor.
İLK PEŞİNDELER
Geçtiğimiz yıl 4 büyükler arasında oynanan 6 maçta 1 yenilgi, 5 beraberlik alan F.Bahçe, bu sezon da Trabzon ile yenişememişti. Sarılacivertliler, cumartesi günü şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Başkan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenip, uzun bir aradan sonra derbi galibiyetine son vermeyi planlıyor. Kanarya, geçtiğimiz sezon G.Saray ve Beşiktaş'a karşı ikişer maçta da bir puanla ayrılmıştı.
- 25.9.2019
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Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Fenerbahçe'ye durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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