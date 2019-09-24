İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in ilk 5 haftası geride kalırken 'VAR' sistemi tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş - Başakşehir maçında ilk yarının son dakikasında çok tartışılan bir kırmızı kart pozisyonu yaşanmıştı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa VAR'a gitmemiş ilk yarının son düdüğünü çalmıştı. İlk 5 haftada birçok gol 'VAR' nedeniyle iptal oldu veya geçerli sayıldı. Peki 'VAR' olmasaydı puan durumu ne olurdu? İşte Süper Lig'de 'VAR'sız puan durumu...

24 Eylül 2019 Salı 19:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





