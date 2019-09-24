İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Haberler Galeri İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in ilk 5 haftası geride kalırken 'VAR' sistemi tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş - Başakşehir maçında ilk yarının son dakikasında çok tartışılan bir kırmızı kart pozisyonu yaşanmıştı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa VAR'a gitmemiş ilk yarının son düdüğünü çalmıştı. İlk 5 haftada birçok gol 'VAR' nedeniyle iptal oldu veya geçerli sayıldı. Peki 'VAR' olmasaydı puan durumu ne olurdu? İşte Süper Lig'de 'VAR'sız puan durumu...
24 Eylül 2019 Salı 19:16
İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
18- Gençlerbirliği 3 (+1)
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

17- Antalyaspor 4 (-1)
İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
16- Kasımpaşa 4
İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
15- Beşiktaş 4 (-1)
İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
14- Kayserispor 4 (+1)
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