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25 Eylül 2019, Çarşamba
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'den 'ye olan yine manşet

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas yine manşet

Sezon başında 16.5 milyon euro bedelle 'den 'ye olan , 'nın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. , genç futbolcu için şu sözleri kullandı: "Napoli'yi fethetti. , sahadaki en tecrübeli oyuncu gibi."

Sezon başında 16.5 milyon euro bedelle 'den 'ye olan , 'nın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. , genç futbolcu için şu sözleri kullandı: "Napoli'yi fethetti. , sahadaki en tecrübeli oyuncu gibi."

  1. 25.9.2019
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