Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas yine manşet
Sezon başında 16.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, İtalya'nın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. La Gazzetta dello Sport, genç futbolcu için şu sözleri kullandı: "Napoli'yi fethetti. 20 yaşında, sahadaki en tecrübeli oyuncu gibi."
Sezon başında 16.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, İtalya'nın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. La Gazzetta dello Sport, genç futbolcu için şu sözleri kullandı: "Napoli'yi fethetti. 20 yaşında, sahadaki en tecrübeli oyuncu gibi."
- 25.9.2019
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Toplam 1
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas yine manşet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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