Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisi öncesi paylaşım!

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına son sürat devam ederken Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerine son veren ve teknik ekipte yer alan Volkan Demirel de karede yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktörlerinin bu paylaşımına tepkisiz kalmadı. Fotoğrafın altına binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Fenerbahçe teknik direktörünün paylaşımı ve fotoğrafa gelen tepkiler...

24 Eylül 2019 Salı 20:13 Güncelleme: 24.09.2019 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





