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24 Eylül 2019, Salı
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'de gözler ’de

Fenerbahçe'de gözler TFF’de

Alanyaspor maçında 2 pozisyonda kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'ye başvuran 'nin itirazının bugün görüşülmesi bekleniyor. 'nin kural hatası ile ilgili görüşünü bugün TFF'ye bildireceği, ardından hukuk kurulunun son kararı vereceği öğrenildi.

Alanyaspor maçında 2 pozisyonda kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'ye başvuran 'nin itirazının bugün görüşülmesi bekleniyor. 'nin kural hatası ile ilgili görüşünü bugün TFF'ye bildireceği, ardından hukuk kurulunun son kararı vereceği öğrenildi. Karar en geç perşembe açıklanacak. Fenerbahçe, maçın 45+2'den (1-0'dan) itibaren tekrar oynanmasını talep etmişti.

  1. 24.9.2019
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