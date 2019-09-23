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Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!
Süper Lig'de derbi haftasına girildi... Galatasaray ve Fenerbahçe yeni bir hikaye yazmak için 28 Eylül Cumartesi güne sahne alacaklar. Bu dev maç öncesi iki takımda da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'a derbi öncesi iyi haber gelirken, Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son durumlar ve teknik direktörlerin muhtemel 11'leri...
23 Eylül 2019 Pazartesi 09:22
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Süper Lig'de derbi haftasına girilirken, heyecan şimdiden artmaya başladı...
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Ligin 5. haftasına Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında takılan Galatasaray'ın 2 puan önünde yer aldı.
İki takım da artık dev maçı düşünmeye başlarken, Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haberler geldi...
İşte iki cephede yaşanan son dakika gelişmeleri ve bunların ışığında teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler...
GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray'da Younes Belhanda'dan müjdeli haber geldi...