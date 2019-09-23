Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'de derbi haftasına girildi... Galatasaray ve Fenerbahçe yeni bir hikaye yazmak için 28 Eylül Cumartesi güne sahne alacaklar. Bu dev maç öncesi iki takımda da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'a derbi öncesi iyi haber gelirken, Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son durumlar ve teknik direktörlerin muhtemel 11'leri...

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





