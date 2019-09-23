Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'de derbi haftasına girildi... Galatasaray ve Fenerbahçe yeni bir hikaye yazmak için 28 Eylül Cumartesi güne sahne alacaklar. Bu dev maç öncesi iki takımda da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'a derbi öncesi iyi haber gelirken, Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son durumlar ve teknik direktörlerin muhtemel 11'leri...
23 Eylül 2019 Pazartesi 09:22
Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'de derbi haftasına girilirken, heyecan şimdiden artmaya başladı...

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Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Ligin 5. haftasına Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında takılan Galatasaray'ın 2 puan önünde yer aldı.

Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

İki takım da artık dev maçı düşünmeye başlarken, Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haberler geldi...

Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

İşte iki cephede yaşanan son dakika gelişmeleri ve bunların ışığında teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler...

Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray'da Younes Belhanda'dan müjdeli haber geldi...

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