Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi. Ali Koç, Galatasaray derbisinde tribünde yer alamayacak.
Ali Koç'un cezası belli oldu. PFDK, Fenerbahçe'nin patronuna 30 gün hak mahrumiyetiv ve 20 bin TL para cezası verdi. Bu karar sonrası Ali Koç, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisini Türk Telekom Stadyumu Protokol tribününden izleyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde PFDK kararları ile ilgili duyurularda, Ali Koç'un cezasına gerekçe olarak şu açıklama yapıldı:
FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
İŞTE ALİ KOÇ'UN O AÇIKLAMASI
Ali Koç, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir sponsorluk toplantısında gündeme dair açıklamalar yapmış ve Galatasaray Teknik Direktörü'nü hedef almıştı. Koç, Terim'le ilgili bir soruya yanıt verirken, "Nasıl olur da bir kişinin hem futbolculuk hem teknik adamlık kariyerinde sicili bu kadar bozuk olabilir!" demişti.
- 24.09.2019
- Güncelleme: 24.09.2019 17:17
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Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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