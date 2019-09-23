Fenerbahçe'den Avrupa’da çifte zafer

Fenerbahçe Atletizm Takımı, Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip tanımadı. Portekiz'in Leiria kentinde yapılan organizasyonu sarı-lacivertliler, zirveye çıktı. Kanarya erkekler ve kadınlar kategorisinde iki şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe erkekler müsabakaları 119 puan, kadınlar ise 112.5 puanla ilk sırada tamamladı.