Fenerbahçe'den Avrupa’da çifte zafer
Fenerbahçe Atletizm Takımı, Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip tanımadı. Portekiz'in Leiria kentinde yapılan organizasyonu sarı-lacivertliler, zirveye çıktı.
Fenerbahçe Atletizm Takımı, Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip tanımadı. Portekiz'in Leiria kentinde yapılan organizasyonu sarı-lacivertliler, zirveye çıktı. Kanarya erkekler ve kadınlar kategorisinde iki şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe erkekler müsabakaları 119 puan, kadınlar ise 112.5 puanla ilk sırada tamamladı.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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