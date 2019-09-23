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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Avrupa’da çifte zafer

Atletizm Takımı, U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip tanımadı. Portekiz'in Leiria kentinde yapılan organizasyonu sarı-lacivertliler, zirveye çıktı.

Atletizm Takımı, U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip tanımadı. Portekiz'in Leiria kentinde yapılan organizasyonu sarı-lacivertliler, zirveye çıktı. Kanarya erkekler ve kadınlar kategorisinde iki şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe erkekler müsabakaları 119 puan, kadınlar ise 112.5 puanla ilk sırada tamamladı.

  1. 23.9.2019
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